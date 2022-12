Aerospazio: Thales Alenia Space, lanciato con successo satellite Meteosat di terza generazione-I1 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Mtg-I1 è inoltre dotato di un "lightning imager" (Li) estremamente sofisticato, il primo del suo genere in Europa. Sviluppato da Leonardo, Li è composto da quattro telescopi e sarà in grado di rilevare flash di lampi da nuvola a nuvola e da nuvola a terra in tutti i possibili scenari (ad esempio sia di giorno che di notte). Questo strumento unico consentirà di approfondire le nostre conoscenze su come si generano i fulmini, contribuire a rendere più affidabili gli avvisi di emergenza della popolazione, nonché a migliorare la conoscenza del meteo, la sicurezza del controllo del traffico aereo e la consapevolezza del cambiamento climatico. Questo primo satellite della famiglia Mtg, che entrerà in funzione nel 2023, sarà affiancato da altri tre satelliti di imaging (Mtg-I) e due satelliti di sounding (Mtg-S) tra il 2024 e il 2033. Gestita da Eumetsat, questa costellazione geostazionaria segna un significativo miglioramento nella nostra capacità di rilevare eventi meteorologici estremi. (segue) (Com)