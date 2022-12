Aerospazio: Thales Alenia Space, lanciato con successo satellite Meteosat di terza generazione-I1 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono davvero orgoglioso del successo del lancio del primo satellite della flotta Meteosat di terza generazione" - ha dichiarato Hervé Derrey, amministratore delegato di Thales Alenia Space - Questo satellite non solo migliorerà le previsioni meteorologiche nell' immediato, ma ci darà anche un' anticipazione senza precedenti degli eventi meteorologici estremi in Europa e in Africa". Il lancio di Mtg-I1 arriva al momento giusto per migliorare la localizzazione di tempeste violente, una minaccia crescente aggravata dai cambiamenti climatici. I nostri team possono essere molto orgogliosi del lavoro svolto su questo programma, insieme ai nostri partner di fiducia". La meteorologia europea è diventata sempre più accurata nel corso dei decenni. Con i satelliti Meteosat di prima generazione, le immagini venivano aggiornate ogni 30 minuti, dato ridotto a 15 minuti con la seconda generazione. MTG ridurrà ulteriormente questa frequenza di aggiornamento a soli 10 minuti in modalità full e a 2,5 minuti in modalità fast per l'Europa, rendendo le previsioni meteo ancora più affidabili. (segue) (Com)