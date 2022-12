Aerospazio: Thales Alenia Space, lanciato con successo satellite Meteosat di terza generazione-I1 (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I satelliti Meteosat sono la principale fonte di dati meteorologici per l'Europa e l'Africa dal 1977. I dati provenienti da questi satelliti sono uno dei contributi chiave dell'Esa e di Eumetsat al Sistema di osservazione globale dell'Organizzazione meteorologica mondiale. Thales Alenia Space è stata prime contractor per i satelliti Meteosat per conto dell'Esa per oltre 30 anni. L'azienda ha consegnato in orbita sette satelliti Meteosat di prima generazione (il primo modello è stato lanciato nel novembre 1977) e quattro satelliti Meteosat di seconda generazione (Msg), due dei quali sono ancora oggi in servizio. Attualmente sta realizzando i sei satelliti Meteosat di terza generazione, in collaborazione con Ohb. Thales Alenia Space sta, inoltre, contribuendo allo sviluppo del segmento di terra per Eumetsat, progettando e costruendo un componente per l'elaborazione dei dati di immagine di primo livello (Idpf). Telespazio, una joint venture Leonardo (67 per cento) e Thales (33 per cento), è anch'essa coinvolta nel segmento di terra – sia per l'acquisizione dei dati che per il comando e il controllo dei satelliti – e fornirà a Eumetsat servizi di lancio e di fase iniziale di orbita (Leop) per due satelliti, con un'opzione per un terzo. (Com)