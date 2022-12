Sardegna: criticità della sanità sarda, l'assessore Doria riferisce in Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Sanità, presieduta da Antonio Mario Mundula (Fdi) ha approvato, con l’astensione dell’opposizione, la delibere di Giunta riguardanti i requisiti delle strutture per le cure domiciliari, le linee di indirizzo per l’assegnazione delle risorse dei fondi “non autosufficienza” e “ritornare a casa” e la ripartizione del fondo indistinto del Ssr fra le aziende sanitarie. Subito dopo, rispondendo alle domande formulate da tutti i commissari (sia di maggioranza che di minoranza), il nuovo assessore Carlo Doria ha illustrato in sintesi la situazione della sanità sarda. In primo luogo, Doria ha auspicato che il servizio sanitario regionale agisca sempre più come un “sistema” efficiente, dalle stabilizzazioni ai concorsi alla formazione. (segue) (Rsc)