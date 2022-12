Sardegna: criticità della sanità sarda, l'assessore Doria riferisce in Commissione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Soffermandosi poi sul Mater Olbia, secondo l’assessore si tratta di una struttura importante e di qualità che deve però “avvicinarsi” alla Sardegna ed alla domanda di salute dei sardi, puntando sulla riduzione della mobilità passiva ma avviando attività davvero utili alla comunità regionale, nella stagione estiva e non solo, impegnandosi in alcune attività “di servizio” come ad esempio emorragie cerebrali traumatiche o fratture e proponendosi come “hub” per la cura ed il trattamento di determinate patologie.Toccando il tema delle liste d’attesa, l’assessore ha sostenuto che non si tratta tanto di risorse quando di definire con precisione l’offerta, attraverso una mappatura (già in corso) delle capacità di ogni struttura, al termine della quale potrà essere definito uno standard quantitativo e qualitativo delle prestazioni da fornire all’utenza in tempi ragionevoli. (Rsc)