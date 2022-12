Gli appuntamenti di oggi a Roma e nel Lazio (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- VARIE- Presentazione dossier Comuni Ricicloni nel Lazio, premiazione Comuni virtuosi e analisi delle buone pratiche.Roma, Casa dei cavalieri di Rodi, piazza del grillo, 1 (ore 9)- Incontro su "Strumenti e strategie di prevenzione e contrasto all'usura", a cui parteciperanno le associazioni, le Fondazioni e i Confidi iscritti all'Albo Regionale Antiusura. Interverranno il prefetto Maria Grazia Nicolò, commissario straordinario antiracket ed antiusura del Governo, Marco Sorrentino, comandante Gico della GdF, Maurizio Fiasco-Consulta nazionale antiusura, Gianpiero Cioffredi, presidente dell'Osservatorio per la Sicurezza e la Legalità della Regione Lazio.Roma, Centro Sarina ed Ernesto Nathan, via San Crisogono, 39 (ore 10)- Ultima tappa del "Tour della Costituzione". L'iniziativa è stata promossa dalla presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli in occasione dei 75 anni della Costituzione Italiana.Roma, Campo dei Miracoli di Corviale, sede di Calciosociale (ore 10)- Il Questore di Roma Carmine Belfiore avrà piacere di incontrare gli organi di informazione per un incontro conoscitivo.Questura di Roma (ore 10:30) (segue) (Rer)