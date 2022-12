Pakistan-Tagikistan: presidente Rahmon in visita a Islamabad oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Tagikistan, Emomali Rahmon, sarà in visita ufficiale in Pakistan oggi e domani (14 e 15 dicembre) su invito del primo ministro pachistano, Shehbaz Sharif. Le parti scambieranno opinioni sul rafforzamento della cooperazione bilaterale in diversi settori ed è attesa la firma di vari protocolli d’intesa. Lo riferisce un comunicato del ministero degli Esteri di Islamabad. I due Paesi, ricorda la nota, hanno legami storici di lunga data e rapporti “fraterni” e condividono le stesse posizioni su molte questioni regionali e internazionali. Il Tagikistan è lo Stato dell’Asia centrale più vicino al Pakistan, separato solo dal corridoio del Wakhan, una prossimità che lo rende un partner importante di Islamabad nella regione centro-asiatica.(Inn)