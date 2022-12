Qatar: "Politico", Doha avrebbe influenzato negoziati accordo con l'Ue sul trasporto aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Qatar avrebbe indebitamente influenzato i negoziati su l’accordo sul trasporto aereo siglato nel mese di ottobre del 2021 con l’Unione europea. È quanto riferisce “Politico”, secondo cui sarebbe questo uno delle cause della tentata corruzione esercitata dal Paese del Golfo in seno all’Europarlamento. L’accordo era stato duramente criticato dalle principali compagnie aeree e dai sindacati dell'Ue, ma difeso dai vertici comunitari, secondo cui avrebbe garantito "opportunità per entrambe le parti". L’intesa, siglata il 18 ottobre del 2021 ma che deve essere ancora ratificata, garantisce a Qatar Airways – la compagnia di bandiera statale del Paese del Golfo – un accesso illimitato al mercato dell'Ue. In cambio, le compagnie aeree dell'Ue ottengono un accesso illimitato al mercato del Qatar. La differenza sta nel fatto che il mercato comunitario è composto da 450 milioni di persone, quello del Qatar da soli 2,9 milioni. Da quando venerdì scorso è emerso lo scandalo sui presunti tentativi di Doha di influenzare le decisioni dell’Europarlamento, diversi deputati Ue hanno iniziato a valutare dei modi per porre un argine all’accordo, riferisce “Politico”. (segue) (Beb)