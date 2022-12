Qatar: "Politico", Doha avrebbe influenzato negoziati accordo con l'Ue sul trasporto aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Karima Delli, eurodeputata francese del gruppo dei Verdi e presidente della commissione trasporti del Parlamento, che ha negoziato l'accordo, ha lanciato l'allarme in una email visionata da “Politico” in cui avverte che il Qatar potrebbe aver interferito nelle consultazioni interne del Parlamento sull'accordo. "Dati i recenti sviluppi, concedere il consenso a questo accordo in questa fase potrebbe essere difficile sino a quando non si stabilirà che le condizioni sono state trasparenti e imparziali", ha scritto ieri sera in una mail inviato ai coordinatori dei gruppi politici facenti parte della commissione da lei presieduta. Delli ha affermato che la commissione lavorerà con le indagini interne della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola declassificando documenti e dichiarazioni "relativi al Qatar, se richiesti". In termini di potenziale mancata ratifica dell'accordo, l’europarlamentare ha aggiunto che potrebbe essere necessario chiedere delle indicazioni alla Commissione europea "per ottenere rapidamente delle informazioni sul processo di ratifica in corso dell'accordo aereo Ue-Qatar e sapere quando è previsto l'avvio della procedura di consenso”. (Beb)