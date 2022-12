Giornalisti: Rsf, 533 in prigione nel 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in tutto 533 i giornalisti incarcerati in tutto il mondo nel 2022, contro i 488 dello scorso anno. Lo annuncia Reporter senza frontiere (Rsf), organizzazione non governativa basata a Parigi. I giornalisti uccisi sono invece 57, un dato in crescita rispetto ai 28 del 2021 e ai 50 del 2020. Più della metà dei giornalisti in prigione sono detenuti in cinque Paesi: Cina (110), Myanmar (62), Iran (47), Vietnam (39) e Bielorussia (31). (Frp)