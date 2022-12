Difesa: Casellati, dolore per tragica scomparsa pilota Aeronautica militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dolore e cordoglio per la tragica scomparsa del capitano Fabio Antonio Altruda, il giovane pilota del caccia militare Eurofighter del 37esimo stormo, precipitato ieri in Sicilia mentre stava rientrando in aeroporto. Un servitore del Paese caduto in circostanze sfortunate nell’esercizio del proprio dovere. Un pensiero commosso ai suoi cari e sincere condoglianze a tutta la famiglia e al corpo dell’Aeronautica miliare”. Lo ha dichiarato il ministro delle Riforme Istituzionali e della Semplificazione Normativa Elisabetta Casellati. (Rin)