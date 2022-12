Ucraina: consigliere presidenziale Arestovych, al via nuova grande offensiva russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le truppe della Federazione Russa stanno per intraprendere un'altra grande offensiva contro l'Ucraina. Lo ha affermato Oleksij Arestovych, consigliere del presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un'intervista al programma "Fejghin Live". Secondo Arestovych, l'attività militare in Bielorussia può fungere da diversivo, poiché le forze armate ucraine devono mantenere una quantità sufficiente di truppe vicino al confine settentrionale. Intanto i riservisti russi, ha spiegato il consigliere, potrebbero essere ammassati nei mesi di gennaio e febbraio in determinate aree per dare il via all'offensiva. "Si tratta di unità effettivamente pronte al combattimento. La Bielorussia ora è un diversivo per noi. C'è un movimento di quote minime di truppe vicino ai confini settentrionali dell'Ucraina", ha detto Arestovych. Tuttavia, il rappresentante dell'ufficio presidenziale ucraino ha osservato che "i sogni del Cremlino di una nuova grande offensiva potrebbero rimanere piani non realizzati", anche se il tentativo delle truppe di Mosca di avanzare "potrà essere abbastanza spiacevole per noi". Nonostante tutto, Arestovych ha evidenziato che il comando militare ucraino è consapevole dei piani russi e sta intraprendendo le misure necessarie. (Kiu)