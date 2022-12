Autostrade: su A1 incidente tra Orte e diramazione Roma nord, 6 chilometri coda verso la Capitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Poco dopo le 7:15, sull'autostrada A1 Milano-Napoli è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Orte e il bivio con la D18 Diramazione Roma Nord in direzione Roma, per un incidente avvenuto al km 525, che ha coinvolto due mezzi pesanti uno dei quali si è ribaltato su un fianco e ha perso parte del carico che, fuoriuscendo dal mezzo, ha invaso parzialmente la carreggiata nord in direzione Firenze. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici e sanitari, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione di Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 6 km di coda in direzione Roma. In direzione Firenze il traffico transita su una sola corsia e si registrano 3km di coda. Agli utenti che da Firenze sono diretti verso Roma, dopo l'uscita per Orte, si consiglia di proseguire per Vi erbo lungo SS 2bis Via Cassia e rientrare in A1 a Roma Nord.(Com)