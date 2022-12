Qatar: Schlein (Pd) su scandalo corruzione, indignarsi non basta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata del Partito democratico, Elly Schlein, in un suo intervento sulla "Stampa" scrive che "da ex europarlamentare trovo gravissimo e vergognoso quanto emerge sulle accuse di corruzione che coinvolgono alcuni deputati, exdeputati e assistenti attivi nel Parlamento europeo. È un danno enorme alla credibilità delle istituzioni e rischia di avere un pesante riverbero anche su chi, e siamo tanti, invece cerca ogni giorno di svolgere il proprio ruolo di rappresentanza dei cittadini e delle cittadine perseguendo esclusivamente l'interesse generale". "La questione morale - osserva la deputata - continua ad essere estremamente attuale e chiama in causa tutte le forze politiche, a sinistra come a destra. Gravissimo è pure l'altro lato di questa vicenda: il tentativo di ingerenza nell'attività del parlamento da parte di uno o due Stati esteri, tentativo fortunatamente sventato perché il Parlamento ha preso posizioni dure e chiare contro le violazioni dei diritti di lavoratori e lavoratrici in Qatar. Le autorità devono fare piena luce su quanto accaduto e se le accuse saranno confermate i responsabili ne risponderanno davanti alla giustizia, ma non è sufficiente: anche le istituzioni devono reagire con fermezza assoluta". (segue) (Res)