Difesa: Richetti (Az-Av), vicino a famiglia e Aeronautica

- "Le mie più sentite condoglianze e quelle del gruppo che presiedo, alla famiglia ed agli amici del Capitano Fabio Antonio Altruda. Altrettanta sincera vicinanza invio all'Aeronautica Militare. Di fronte a questi tragici eventi non ci sono parole adeguate ma solo una preghiera commossa e la certezza che un sacrificio così grande non verrà dimenticato". Così Matteo Richetti, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera e capogruppo in commissione Difesa a Montecitorio. (Rin)