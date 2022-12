Inghilterra: in arrivo divieto agli articoli monouso in plastica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli articoli in plastica monouso, tra cui posate, piatti e bicchieri di polistirolo, potrebbero essere presto vietati in Inghilterra, un tentativo del governo per arginare il problema dei rifiuti che inquinano fiumi e mari. La ministra dell'Ambiente Therese Coffey si sta preparando ad annunciare nelle prossime settimane dei programmi volti a eliminare gradualmente gli articoli in plastica monouso e sostituirli con alternative biodegradabili, seguendo azioni simili intraprese da parte dei governi gallese e scozzese. Come riporta il quotidiano "Financial Times", ogni anno in Inghilterra vengono smaltiti più di 4 miliardi di posate di plastica e più di un miliardo di piatti in plastica monouso. Nonostante sia è possibile riciclare questi oggetti, la stragrande maggioranza finisce comunque nelle discariche o fra i rifiuti non riciclabili, evidenziando così la radicata cultura "dell'usa e getta" in voga nel Paese. Il governo del Regno Unito aveva già vietato la vendita di cannucce e cotton fioc di plastica monouso in Inghilterra nel 2020. (Rel)