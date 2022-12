Strage Fidene: salgono a 4 le vittime, morta nella notte al Sant'Andrea Fabiana De Angelis

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salgono a 4 le vittime della strage di Fidene. La furia omicida di Claudio Campiti, andata in scena domenica mattina in un gazebo fuori da un bar in via Monte Giberto, a Roma, durante una riunione condominiale, miete una nuova vittima. Questa notte, all'ospedale Sant'Andrea, è morta la 57enne Fabiana De Angelis. "In merito alla donna ricoverata l'11 dicembre scorso a seguito della sparatoria avvenuta a Fidene, gli accertamenti diagnostici effettuati in queste ore hanno evidenziato un quadro clinico irreversibile. È stata dichiarata la morte cerebrale della paziente", ha reso noto nel tardo pomeriggio di ieri l'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea. Tra i feriti, le sue condizioni erano da subito apparse disperate. Dopo un delicato intervento e due giorni in prognosi riservata, la donna non ce l'ha fatta. "Sono stato in contatto costante con i medici del Sant'Andrea e purtroppo non c'è stato nulla da fare nonostante tutte le manovre di rianimazione", ha detto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato. "Mi stringo in un abbraccio al marito, ai figli e ai familiari tutti, mai avremmo voluto questa notizia. Esprimo tutto il cordoglio di medici e infermieri dell'azienda ospedaliera Sant'Andrea e dell'intero Servizio sanitario regionale", ha concluso. (segue) (Rer)