Strage Fidene: salgono a 4 le vittime, morta nella notte al Sant'Andrea Fabiana De Angelis (2)

- Fabiana De Angelis era stata colpita al collo con una lesione a carotide e a una vertebra. Due le persone ferite assieme a lei, e tre le vittime a cui si è aggiunge la 57enne. Dal fronte giudiziario, oltre la premeditazione la procura contesta a Campiti anche l'aggravante dei futili motivi. Nel decreto di fermo sono spiegate anche l’acredine tra l’uomo e il Consorzio di cui faceva parte. Da 7 anni non pagava i contributi e aveva un decreto ingiuntivo per 1.700 euro come ha detto agli inquirenti la presidente del Consorzio stesso rimasta ferita. La presidente ha raccontato anche di un secondo decreto ingiuntivo, anche questo rimasto non pagato stando al decreto di fermo della procura capitolina. Ricostruita anche la dinamica della sparatoria. “La prima ad essere colpita ed uccisa è stata Sabina Sperandio, poi Nicoletta Golisano”. Nelle fasi successive Claudio Campiti ha ucciso ancora, ed è toccato a Nicoletta Silenzi. La ricostruzione degli omicidi di Fidene, è contenuta nel decreto di fermo della procura di Roma. L’uomo, alla guida della sua Ford Ka, domenica mattina alle 9:30 circa è arrivato in via Monte Giberto dove si stava svolgendo la riunione condominiale del consorzio Valleverde. Mezz’ora prima era stato nel poligono di tiro a Tor di Quinto dove era iscritto e "ha chiesto espressamente una Glock calibro 45 che aveva già operato in passato" al poligono di tiro, ma “non si è visto sulla linea di tiro". (segue) (Rer)