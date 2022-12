Strage Fidene: salgono a 4 le vittime, morta nella notte al Sant'Andrea Fabiana De Angelis (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È una testimonianza riportata nel decreto. Infatti Campiti non aveva intenzione di sparare a bersagli di carta. Quando è entrato nel gazebo del bar "Il Posto giusto" e ha chiuso la porta, aveva la pistola, un secondo caricatore con 13 colpi, altre 155 cartucce, un coltello a serramanico e un pugnale da sub da 28 centimetri. Si è diretto “verso il tavolo in cui era seduto il consiglio di amministrazione e dopo aver proferito la frase ‘vi ammazzo tutti’ immediatamente iniziava a sparare”. Campiti sapeva farlo bene. “Trenta colpi sul bersaglio su 30 sparati” era il miglior risultato raggiunto nel poligono di tiro di Tor di quinto. Domenica mattina ha confermato la sua infallibilità sparando sei colpi mettendoli drammaticamente tutti a segno. Dopo le tre vittime iniziali, ha sparato ancora ferendo la presidente del consorzio Bruna Marelli e Fabiana De Angelis. A quel punto Silvio Paganini si è lanciato contro Campiti nel tentativo di disarmarlo, ma questi ha girato il polso verso di lui sparando altri colpi, ferendolo al volto. Nonostante ciò Paganini è riuscito a far cadere in terra Campiti, per cui sono intervenuti altri presenti, riuscendo a bloccarlo e a disarmarlo. (Rer)