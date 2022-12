Russia-Ucraina: servizi segreti Usa e di Kiev preparano sabotaggi a Svatove

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti degli Usa e dell'Ucraina starebbero preparando sabotaggi in direzione di Svatove, nella regione di Luhansk. E' quanto affermato dall'ufficiale di milizia popolare della repubblica popolare di Luhansk, Andrej Marochko, che, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti", ha riportato alcune informazioni ricevute dall'intelligence. "A causa delle lunghe azioni infruttuose nella direzione di Svatove, i servizi speciali statunitensi e ucraini propongono di iniziare attività terroristiche in questa zona. Gli obiettivi per il sabotaggio possono essere istituzioni statali, infrastrutture civili e svincoli logistici", ha osservato Marochko. (Rum)