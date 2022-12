Regno Unito: Ifs, Covid ha inferto "colpo negativo duraturo" al servizio sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Per via del "colpo negativo duraturo" inferto dalla pandemia di Covid-19, il Servizio sanitario nazionale del Regno Unito (Nhs), nonostante possa contare su più fondi e personale, sta curando meno pazienti rispetto a prima. Lo riporta l'analisi dell'Istituto per gli studi fiscali (Ifs), secondo cui l'Nhs sta "faticando" a curare più persone rispetto al 2019, nonostante abbia ora personale e finanziamenti aggiuntivi. A riportare la notizia il quotidiano "The Telegraph". L'Ifs avverte che esiste il "rischio" che la pandemia abbia inferto un "colpo negativo duraturo" alle prestazioni del sistema sanitario, piuttosto che uno "shock una tantum e limitato nel tempo". La notizia arriva mentre 7,2 milioni di persone stanno aspettando di poter iniziare una serie di trattamenti medici, un dato in crescita rispetto ai 4,4 milioni registrati a febbraio 2020. (Rel)