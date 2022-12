Sicurezza stradale: Bignami, pensiamo a multe in base al reddito

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Partendo dalle esperienze estere, pensiamo a multe stradali in base al reddito, cerchiamo di capire se è fattibile, c'è un problema di calcolo, di inflazione, ipotizziamo uno strumento graduale". Lo ha detto Galeazzo Bignami, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "L'idea è andare a colpire gli atteggiamenti più pericolosi alla guida - ha aggiunto -. Chi ha possibilità economica non avrebbe particolare problemi a pagare di più, in base anche alle fattispecie di violazione che vengono realizzate”.(Rin)