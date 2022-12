Sicurezza stradale: Bignami, ragioniamo su sospensione patenta a vita per incidenti mortali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ragioniamo sulla sospensione della patente per periodo più lunghi, addirittura dove ci sono decessi anche l'ergastolo della patente, il sequestro della patente per sempre". Lo ha detto Galeazzo Bignami, sottosegretario alle Infrastrutture e ai Trasporti, ai microfoni di “24 Mattino” su Radio24. "Continuiamo a registrare notizie di tragici incidenti anche se va detto che in Italia abbiamo un indice di incidenti 5,5 su una media Europa di 9", ha aggiunto. (Rin)