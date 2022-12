India: ministro Esteri Jaishankar all’Onu, oggi dibattito su riforma multilateralismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri dell’India, Subrahmanyam Jaishankar, in visita a New York (13-15 dicembre) nell’ambito della presidenza indiana del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, parteciperà oggi a un dibattito ministeriale sul tema “Nuovo orientamento per un multilateralismo riformato”. Inoltre, scoprirà un busto dedicato al Mahatma Gandhi nel quartier generale dell’Onu, insieme al segretario generale, Antonio Guterres. Ieri Jaishankar ha incontrato Csaba Korosi, presidente della 77ma sessione dell’Assemblea generale. Come ha riferito il ministro indiano su Twitter, i due hanno discusso di questioni relative all’Onu, della presidenza indiana del G20 e della riforma del sistema multilaterale. Jaishankar, inoltre, ha incontrato il sottosegretario agli Esteri giapponese, Yamada Kenji. India e Giappone, insieme a Germania e Brasile, fanno parte del G4, gruppo che aspira a un seggio permanente nel Consiglio di sicurezza; il colloquio è stato incentrato sull’avanzamento dei negoziati intergovernativi per la riforma del Consiglio. (segue) (Inn)