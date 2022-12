India: ministro Esteri Jaishankar all’Onu, oggi dibattito su riforma multilateralismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domani è in programma la conferenza dal titolo “L’approccio globale nella lotta al terrorismo - Sfide e prospettive”. L’agenda di Jaishankar, inoltre, prevede l’inaugurazione di una mostra fotografica dedicata all’Anno internazionale del miglio e il lancio di un gruppo di amicizia focalizzato sulla giustizia per i “peacekeeper” vittime di crimini. Secondo il ministero degli Esteri di Nuova Delhi, durante la presidenza indiana del Consiglio di sicurezza, nel corso del mese di dicembre, dovrebbero essere affrontati una serie di dossier cruciali, tra i quali le crisi in Siria e Yemen, l’inchiesta sullo Stato islamico, le missioni Onu in Sudan, Repubblica democratica del Congo, Sud Sudan, Libia e Afghanistan. (Inn)