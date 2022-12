Usa: scandalo Ftx, giudice nega rilascio su cauzione a Bankman-Fried

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un giudice delle Bahamas ha negato il rilascio su cauzione a Sam Bankman-Fried, fondatore fondatore della piattaforma di scambio di criptovalute Ftx e accusato di una tra le più gravi frodi finanziarie nella storia degli Stati Uniti Bankman-Fried è comparso ieri di fronte a un giudice per la prima volta dopo il suo arresto alle Bahamas, lunedì 12 dicembre. Il giudice ha stabilito che il rischio di fuga dell'imputato sia troppo alto per consentirgli un'alternativa alla custodia cautelare. Ieri la Commissione titoli e scambi (Sec) degli Stati Uniti ha formalizzato otto capi d'accusa a carico di Bankman-Fried, che rischia una condanna sino a 115 anni di reclusione. L'uomo, salutato negli ultimi anni come pioniere della finanza digitale e filantropo, e noto per le sue referenze politiche di alto profilo a Washington, è accusato di aver organizzato uno schema per frodare gli investitori. Bankman-Fried avrebbe dovuto comparire di fronte al Congresso Usa per rispondere dello scandalo, ma l'arresto gli ha impedito di presenziare all'udienza, che si è comunque tenuta ieri. (segue) (Was)