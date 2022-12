Ucraina: premier neozelandese Ardern annuncia ulteriori aiuti per 1,94 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prima ministra della Nuova Zelanda, Jacinda Ardern, ha annunciato l'invio all'Ucraina di nuovi aiuti umanitari del valore di 3 milioni di dollari neozelandesi (circa 1,94 milioni di dollari Usa) per aiutare il Paese dell'Europa orientale ad affrontare i mesi invernali. L'annuncio ha seguito un discorso tenuto dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky al parlamento neozelandese. Rivolgendosi al capo di Stato Ucraino, Ardern ha dichiarato che la guerra in Ucraina "non deve diventare la porta per un mondo più polarizzato e pericoloso per le generazioni a venire". (Res)