Difesa: dolore per la perdita del Capitano dell'Aeronautica Militare Fabio Antonio Altruda precipitato nei pressi di Trapani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere, a nome della Difesa e mio personale, i sentimenti del più profondo cordoglio ai familiari del Capitano pilota Fabio Antonio Altruda tragicamente scomparso nella giornata di ieri". "Con grande dolore ho appreso della ferale notizia. Oggi, tutta la Difesa si stringe in un ideale abbraccio alla famiglia ed agli affetti più cari del Capitano Altruda, con la promessa che non saranno lasciati mai soli”. Così il Ministro Guido Crosetto che ha aggiunto: "Ho espresso al Generale Luca Goretti, Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, le mie più sentite condoglianze per la grave perdita del Capitano Altruda. (Com)