Malesia: giudice autorizza espulsione di 114 cittadini birmani

- Una corte della Malesia ha revocato ieri il blocco di un provvedimento di espulsione a carico di 114 cittadini del Myanmar, suscitando la preoccupazione di gruppi umanitari, che temono la deportazione dei richiedenti asilo nel loro Paese teatro di violenze e combattimenti. La corte ha accolto una richiesta del governo della Malesia, che dal golpe militare verificatosi nel Myanmar a febbraio dello scorso anno ha già deportato 1.086 cittadini di Myanmar. Non è chiaro al momento se i 114 immigrati oggetto del provvedimento della corte verranno espulsi con effetto immediato. In una nota, Amnesty International ha "sollecitato con forza il governo (malesiano) a riconsiderare il proprio piano", e "rispettare i diritti umani e il diritto internazionale, bloccando qualunque decisione comporti l'invio di persone in una situazione violenta e pericolosa". (Fim)