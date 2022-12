Myanmar: Usa annunciano programma di ricollocamento dei rifugiati rohingya

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato Usa ha annunciato tramite una nota il lancio di un programma di ricollocamento per rifugiati rohingya vulnerabili in collaborazione con il governo del Bangladesh e l'Alto commissariato per i rifugiati delle Nazioni Unite (Unhcr). Il programma sarà parte "di una più ampia risposta globale alla crisi dei rifugiati rohingya", il cui principale obiettivo resta "la preparazione dei rohingya a un ritorno volontario, sicuro, dignitoso e sostenibile" nel Myanmar. Nella nota, il dipartimento di Stato ricorda che gli Stati Uniti hanno già stanziato più di 1,9 miliardi di dollari in assistenza umanitaria per i rohingya scampati alle violenze subite nel Myanmar. (Was)