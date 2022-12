Energia: Tebboune, Algeria punta a raddoppiare produzione di gas per esportazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Algeria intende raddoppiare la produzione di gas da destinare esclusivamente all'esportazione, motivo di un auspicato rafforzamento del partenariato energetico con l'Italia. Lo ha detto il presidente dell'Algeria, Abdelmadjid Tebboune, nel corso di una visita al padiglione energetico all'interno dell Fiera della produzione algerina (Fpa-2022). "Attualmente produciamo circa 102 miliardi di metri cubi di gas, di cui la metà è destinata al consumo domestico. Ci auguriamo che neo 2023 si possa raggiungere una produzione di 100 miliardi di metri cubi di gas, da usare esclusivamente per l'esportazione", ha detto Tebboune. Il Paese nordafricano, ha proseguito il presidente, è un "partner molto affidabile", così come dimostra la collaborazione con l'Italia. Il direttore generale della compagnia energetica Sonatrach, Toufik Hakkar, ha illustrato i numeri record dell'esportazione di gas algerino nel nostro Paese. "In questi mesi abbiamo registrato una cifra record delle nostre esportazioni, mai raggiunta dal 2011. Le nostre vendite in Italia hanno sfiorato i 97 milioni di metri cubi al giorno", ha spiegato Hakkarr. L'Algeria, ha chiosato Tebboune, non si è opposta alla possibilità che l'Italia divenga un hub per la distribuzione di gas verso altri paesi, tra cui la Germania. (Ala)