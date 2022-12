Brasile: Lula annuncia nomina di Aloizio Mercadante come nuovo presidente del Bndes (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già deputato, candidato vicepresidente e governatore di San Paolo, oltre che ministro dell'Istruzione della Casa Civile nei governi di Lula e Dilma Rousseff, Mercadante è stato in occasione dell'ultima campagna elettorale il responsabile della stesura del programma di governo del Pt. Successivamente è stato poi nominato coordinatore dei gruppi tematici del governo di transizione di Lula. Creata nel 1952, la Bndes è una delle sei banche statali del Paese, collegata al ministero dell'Economia. L'istituto di credito è usato come strumento governativo per il finanziamento e l'investimento a lungo termine in vari settori produttivi. (segue) (Brb)