Perù: Corte suprema respinge ricorso Castillo, confermato arresto preventivo per ex presidente

- Una sezione speciale della Corte Suprema del Perù ha respinto il ricorso che l'ex presidente, Pedro Castillo, aveva presentato per revocare l'ordine di carcerazione preventiva comminato per presunta "ribellione" e "cospirazione" ai danni dello Stato. Una ipotesi di reato legata alla decisione di Castillo di sciogliere il Parlamento, senza i requisiti previsti dalla Costituzione. I legali dell'ex presidente avevano denunciato l'assenza dell'uso di armi e l'azione in solitario, come elementi non atti a configurare l'ipotesi di "ribellione", ma la corte ha ritenuto sufficiente la volontà di delegittimare le istituzioni utilizzando il potere a lui assegnato. La decisione della Corte conferma il regime di carcerazione preventiva fino al pomeriggio di mercoledì 15 (la sera in Italia), ma è probabile che come in altre occasioni, la procura chieda di prolungare ancora la permanenza in carcere dell'ex presidente. L'incriminazione e l'arresto di Castillo sono alcuni dei motivi alla base di proteste sempre più vibranti in tutto il Paese. L'ex presidente è stato sfiduciato proprio dal Parlamento di cui aveva chiesto lo scioglimento. Lasciato il palazzo di governo, l'ex maestro ha cercato di presentarsi all'ambasciata del Messico per ottenere asilo politico ma gli uomini della scorta, sotto le pressione della piazza, hanno fatto rotta verso la sede della Procura, dove l'uomo sarebbe stato arrestato. (Brb)