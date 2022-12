Usa: Congresso raggiunge accordo di massima sul rifinanziamento del governo federale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I legislatori statunitensi hanno raggiunto un accordo di massima su un "pacchetto omnibus" per il rifinanziamento delle attività del governo federale nell'anno fiscale 2023. Lo ha annunciato nella notte il presidente della commissione Appropriazioni del Senato federale, Patrick Leathy, spiegando che i negoziatori dei partiti Democratico e Repubblicano "hanno definito una cornice bipartisan e bicamerale che dovrebbe consentirci di concludere un testo di legge omnibus in grado di ottenere l'approvazione di Camera e Senato, ed essere firmato dal presidente". Il senatore ha aggiunto che la commissione lavorerà "senza sosta" per giungere a un accordo in merito alle ultime leggi di spesa per il 2023. Il governo federale esaurirà i fondi stanziati dal Congresso per le sue attività ordinarie alla mezzanotte di venerdì 16 dicembre. Per evitare l'arresto parziale delle attività amministrative, la Camera dei rappresentanti potrebbe approvare già oggi una misura di rifinanziamento a brevissimo termine, concedendo al Congresso un'altra settimana di tempo per approvare un pacchetto di spesa valido sino alla scadenza del prossimo anno fiscale, il 30 settembre 2023. (Was)