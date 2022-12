Asia: l'Adb rivede al ribasso le previsioni di crescita dell'economia regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca asiatica di sviluppo (Adb) ha rivisto ancora una volta al ribasso la previsione relativa alla crescita delle economie asiatiche in via di sviluppo nel 2023, in considerazione del protrarsi della guerra in Ucraina e della crisi inflattiva globale. Secondo la banca, l'Asia in via di sviluppo, che include 46 Paesi membri dell'Adb, crescerà il prossimo anno del 4,6 per cento: tre decimi di punto in meno rispetto alla previsione formulata lo scorso settembre. I 46 Paesi chiuderanno invece il 2022 con una crescita collettiva del 4,2 per cento, leggermente inferiore alla previsione del 4,3 per cento formulata dall'Adb tre mesi fa. La banca ha corretto leggermente al ribasso anche la previsione relativa all'inflazione regionale per quest'anno, dal 4,5 al 4,4 per cento, ma ha aumentato di due decimi di punto la previsione per il 2023, portandola al 4,2 per cento. Nei mesi scorsi la Banca asiatica di sviluppo ha rivisto al ribasso le proprie previsioni in merito alle economie asiatiche per tre volte consecutive; nel suo ultimo rapporto, l'Adb menziona tra i fattori negativi anche i numerosi lockdown decretati in Cina in risposta alla pandemia di Covid-19. (Fim)