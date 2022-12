Cina: direttrice Fmi Georgieva anticipa abbassamento previsioni di crescita

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una correzione al ribasso delle previsioni di crescita dell'economia della Cina relative sia a quest'anno che al prossimo è "molto probabile", a causa dell'aumento dei contagi da Covid-19 legati all'allentamento delle misure di controllo e prevenzione del Covid-19 in quel Paese. Lo ha dichiarato la direttrice del Fondo monetario internazionale (Fmi), Kristalina Georgieva. L'inflessibile politica "zero Covid" attuata da Pechino sin dall'inizio della pandemia, e significativamente allentata nei giorni scorsi a seguito di vaste manifestazioni di proteste nelle maggiori città del Paese, aveva causato contraccolpi economici, ma "anche l'allentamento delle restrizioni creerà alcune difficoltà nell'arco dei prossimi mesi", ha affermato Georgieva, riferendosi a un'inevitabile impennata dei contagi e al conseguente aumento delle persone temporaneamente escluse dalla forza lavoro. "E' però probabile che la Cina supererà (questa situazione) nella seconda metà del prossimo anno, e potrebbero esserci miglioramenti nelle prospettive di crescita", ha affermato la direttrice del Fondo. Già lo scorso ottobre il Fondo monetario ha corretto al ribasso la previsione di crescita dell'economia cinese al 3,2 per cento, la più bassa da decenni a questa parte; per il prossimo anno, l'Fmi prevede al momento una crescita del Pil cinese pari al 4,4 per cento. (Was)