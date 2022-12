Danimarca: Frederiksen, socialdemocratici formeranno governo con liberali e Moderati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La leader socialdemocratica danese Mette Frederiksen ha dichiarato di avere accettato l'incarico di formare un governo con il principale partito di opposizione, il Partito liberale, e quello dei Moderati per formare un esecutivo che vedrà lei come primo ministro. La dichiarazione è arrivata dopo che Frederiksen ha accettato l'incarico dalla regina Margherita II. "Socialdemocratici, Sinistra e Moderati sono pronti a formare un governo. Quasi sei settimane fa, mi è stato affidato il compito di verificare la possibilità di formare un governo ampio in Danimarca. E questa sera ho informato sua maestà la regina che si può fare", ha affermato Frederiksen. "Il nuovo governo sarà presentato giovedì", ha continuato. Domani i vertici dei tre partiti presenteranno in conferenza stampa il programma di governo, ha chiarito ancora la leader socialdemocratica Si tratterebbe quindi di un governo di grande coalizione che supererebbe la tradizionale logica di alternanza tra destra e sinistra. (Sts)