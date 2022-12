Vaticano: fu accusato di aggressione sessuale, il cardinale Ouellet presenta denuncia per diffamazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cardinale Marc Ouellet, accusato ad agosto scorso di essersi macchiato di "aggressione sessuale" nei confronti di una donna, da parte dei promotori dell'azione legale collettiva su presunte violenze perpetrate da vescovi e sacerdoti dal 1940 ad oggi, passa al contrattacco e presenta una denuncia per diffamazione nei confronti di chi l'accusa. La novità è contenuta in una nota diffusa dallo stesso porporato, in cui il cardinale ribadisce di non essersi mai macchiato delle accuse di cui è stato fatto oggetto. "Essendomi preliminarmente assicurato di proteggere l'anonimato della querelante – scrive l'alto prelato - ottenendo un'ordinanza in tal senso, intraprendo oggi un'azione legale per diffamazione dinanzi ai tribunali del Québec, al fine di dimostrare la falsità delle accuse mosse contro di me e ripristinare la mia reputazione e il mio onore". La decisione nasce dall'archiviazione del caso disposta da Papa Francesco, dopo che l'indagine affidata al padre gesuita Jacques Servais, non ha fatto emergere responsabilità a carico del cardinale. Il cardinale ha poi spiegato che "le vittime di abusi sessuali hanno diritto ad un giusto risarcimento per i danni che hanno subito. Sono sensibile alla loro sofferenza e ribadisco loro la mia sincera vicinanza. Il loro diritto ad avere giustizia non è messo in discussione dalla mia presa di posizione, dolorosamente necessaria per difendere la verità, la mia reputazione e il mio onore", la conclusione di Oullet. (Civ)