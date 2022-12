Siria: Pentagono, operazioni Usa con Sdf riprese il 9 dicembre, continueremo a collaborare con Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari statunitensi di stanza in Siria hanno ripreso a pieno regime le operazioni congiunte con le Forze democratiche siriane (Sdf) il 9 dicembre scorso: continueremo a lavorare con i partner locali per impedire la ricostituzione dello Stato islamico nel Paese. Lo ha detto il portavoce del Pentagono, Pat Ryder, durante un briefing con i giornalisti. “Al momento non abbiamo riscontrato rischi per i nostri militari in Siria, ma le tensioni ci impongono di continuare a lavorare per mantenere la stabilità della regione: detto ciò, la Turchia rimane un importante alleato e un membro della Nato, e continueremo a collaborare”, ha detto. (Was)