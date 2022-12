Energia: nessun valore su tetto a prezzo del gas nell'ultima proposta della presidenza ceca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ultima proposta che la presidenza ceca ha presentato ai ministri dell'Energia degli Stati membri Ue, non è stato inserito un valore per quanto riguarda la soglia di attivazione del tetto al prezzo del gas. Lo ha detto Jozef Sikela, ministro ceco dell'Industria e del Commercio, nel corso della conferenza stampa finale del Consiglio Energia straordinario di Bruxelles. Il dibattito fra gli Stati membri, che non hanno raggiunto l'accordo, si è concentrato su una soglia si attivazione compresa in una fascia che varia fra i 160 e i 220 euro di Prezzo al MWh, ha spiegato Sikela rispondendo ai giornalisti. L'ultima proposta presentata oggi dalla presidenza ceca, quindi, non contiene un valore preciso, ma uno spazio vuoto che dovrà essere deciso nel prossimo Consiglio Energia di lunedì 19 dicembre. Cifre sulle quali si giocherà l'accordo a Bruxelles. Il meccanismo di correzione del mercato verrà inoltre attivato se il differenziale fra il prezzo del gas standard e il prezzo del Gnl rimane maggiore a 35 euro al MWh per tre giorni consecutivi. (Beb)