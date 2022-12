Farnesina: Tajani, Cina rivale "sistemico", necessario puntare sulla parità di regole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Itala, la Cina è un importante "partner economico" ma anche un "rivale sistemico", con cui è sviluppare rapporti in condizioni di "parità di regole". Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di una audizione alle commissioni riunite Esteri di Camera e Senato sulle linee programmatiche del suo dicastero. "La Cina è un nostro partner economico ma anche un rivale sistemico. Dobbiamo capire bene, una volta finita la guerra in Ucraina, quali saranno le intenzioni di Pechino e quali le contromisure da adottare, perché siamo spesso vittime di dumping non solo commerciale, ma anche industriale, ambientale e sociale", ha detto il ministro. L'Italia rimane "intransigente sul rispetto dei diritti umani, e, anche a livello europeo, pensiamo si debba puntare sulla parità di regole". Un meccanismo di reciprocità, ha spiegato Tajani, da applicare anche "nelle partecipazioni alle gare e agli appalti". Il governo, ha chiosato il ministro, non ritiene che "siano ceduti gli asset di interesse nazionale né a cinesi né ad altri". (Res)