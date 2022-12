Turismo: Santanchè, ad imprese settore mancano 60 mila lavoratori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa stagione, per le imprese del settore turistico “sono mancati 250 mila addetti con una perdita di fatturato che supera 6 miliardi” e in questo momento “il settore del turismo sta cercando 60 mila lavoratori, che non riesce a trovare”. Lo ha affermato il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, ospite del “Tg2 Post” su Rai2. Secondo il ministro questa dinamica è dovuta al fatto che “un conto è un governo che aiuta le imprese ad assumere, un conto è un governo che dice ai giovani ‘voi non servite, state a casa sul divano, che noi vi diamo la paghetta di Stato’. Noi vogliamo ribaltare questa concezione, e togliere lacci e lacciuoli alle aziende per liberare le energie. Abbiamo bisogno dei giovani che sono fondamentali per la crescita della nazione”, ha concluso. (Rin)