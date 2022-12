Brasile: Lula annuncia nomina di Aloizio Mercadante come nuovo presidente del Bndes (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lunedì, quando le voci sulla nomina di Mercadante hanno iniziato a circolare, il mercato finanziario del paese ha reagito negativamente. Molto si deve al fatto che perché l'ex ministro assuma l'incarico, sarebbe necessaria una modifica della Legge sulle aziende stato. Approvata durante il governo di Michel Temer, la legislazione stabilisce rigidi parametri di governance per le società pubbliche, proteggendole dalle interferenze politiche. Tra questi la norma che impedisce la nomina di persone che abbiamo preso parte in prima persona alla campagna elettorale o abbia partecipato con ruoli dirigenziali in una struttura partitica. (Brb)