Usa: indagini su Trump, mandati di comparizione per funzionari in altri quattro Stati

- Il consigliere speciale nominato dal dipartimento della Giustizia Usa per portare avanti le indagini nei confronti di Donald Trump, Jack Smith, ha emesso mandati di comparizione nei confronti di una serie di funzionari locali in altri quattro Stati (Georgia, Nevada, Nuovo Messico e Pennsylvania), nel quadro delle verifiche sul tentativo dell’ex presidente Usa di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle elezioni del 2020. L’annuncio segue di nemmeno un giorno la convocazione del segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, e richieste analoghe avanzate nei confronti di funzionari statali e locali in Arizona, Michigan e Wisconsin. In particolare, a Raffensperger è stato chiesto di mettere a disposizione la documentazione relativa a tutte le interlocuzioni avute con Trump e con il suo staff, dopo le presidenziali del 2020. (Was)