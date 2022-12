Usa-Angola: Blinken incontra presidente Lourenco, focus su sicurezza regionale e cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, ha incontrato insieme al segretario alla Difesa, Lloyd Austin, il presidente dell’Angola, Joao Lourenco, a margine del summit dei leader Usa-Africa in corso a Washington. Le parti, riferisce una nota, hanno ribadito l’importanza della partnership tra i due Paesi, elogiando il ruolo dell’Angola come leader nella regione e per il contributo di Luanda al processo di mediazione per la pacificazione della Repubblica democratica del Congo. Particolare attenzione è stata dedicata alla cooperazione economica e in materia di sicurezza. (Was)