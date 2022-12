Perù: proteste antigovernative, assalti a palazzi di giustizia, infrastrutture e centri commerciali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si susseguono gli attacchi sferrati dai sostenitori dell'ex presidente, Pedro Castillo, ad infrastrutture, sedi istituzionali, vie di comunicazioni e centri commerciali in vari punti del Perù. Le situazioni più critiche si sono registrate oggi ad Arequipa (nelle Ande meridionali), dove i manifestanti hanno preso d'assalto la sede della procura locale, dando alle fiamme parti dell'archivio giudiziario, e centinaia di persone hanno saccheggiato diversi negozi del quartiere commerciale. La protesta - nata per chiedere le dimissioni del governo, la scarcerazione di Castillo e nuove elezioni generali -, prosegue nonostante i ripetuti inviti alla calma della presidente, Dina Boluarte, che non esclude di estendere in tutto il Paese lo Stato di emergenza oggi applicato sono in alcune regioni. (segue) (Brb)