Usa: Biden firma legge per riconoscimento federale dei matrimoni gay

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha firmato la proposta di legge per il riconoscimento dei matrimoni tra persone dello stesso sesso a livello federale. L’approvazione definitiva del testo, passato la settimana scorsa dalla Camera dei rappresentanti, è una vittoria per i democratici, dopo che la Corte suprema ha abolito questa estate il diritto costituzionale all’aborto sancito dalla sentenza Roe v. Wade del 1973. “Il mio pensiero va a tutte quelle coppie coraggiose e agli attivisti che per decenni hanno combattuto per l’uguaglianza di genere nel nostro Paese: oggi abbiamo fatto un altro passo avanti nel nostro cammino verso una società perfetta”, ha detto Biden, durante una cerimonia organizzata alla Casa Bianca per l’occasione. (Was)