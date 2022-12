Africa: vicepresidente Usa annuncia altri 100 milioni per iniziativa dedicata a giovani leader del continente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicepresidente degli Stati Uniti, Kamala Harris, ha annunciato di voler lavorare con il Congresso per destinare altri 100 milioni di dollari alla Iniziativa per i giovani leader africani (Yali), nel quadro del summit dei leader Usa-Africa in corso a Washington. L’Agenzia statunitense per lo sviluppo internazionale (Usaid) ha annunciato in una nota l’imminente lancio di una piattaforma virtuale che consentirà alla diaspora africana negli Usa di connettersi con circa 28 mila alunni Yali provenienti da 49 Paesi dell’Africa subsahariana. I finanziamenti aggiuntivi consentiranno alla Yali di rafforzare le attività di formazione dedicate ai giovani africani, per “generare una trasformazione positiva nelle rispettive comunità e nel continente in generale”. In questo modo, l’iniziativa potrà meglio sostenere lo sviluppo del settore privato e la generazione di opportunità economiche per i Paesi partecipanti. (Was)