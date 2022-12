Kosovo: serbi del nord ancora a presidio delle barricate, da oggi scuole chiuse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel nord del Kosovo i serbi che protestano contro l'arresto dell'ex agente della polizia kosovara Dejan Pantic hanno trascorso la seconda notte a presidio delle barricate. Lo riporta l'emittente "N1", secondo cui la situazione questa mattina sembra calma anche se la tensione resta elevata. Secondo quanto riportato, l'attraversamento dei valichi amministrativi di Brnjak e Jarinje non è ancora possibile poiché bloccato dalla polizia del Kosovo, nemmeno a piedi. Da oggi, inoltre, le scuole nel nord del Kosovo rimarranno chiuse. Secondo "N1", ieri alcuni membri dell'unità speciale di polizia kosovara Rosu, ben armati e a bordo di veicoli blindati, hanno minacciato con delle pistole un operaio che stava lavorando presso la diga sul lago Gazivode, lungo la strada che conduce al valico di frontiera di Brnjak, strappando le bandiere serbe presenti nella struttura. In serata a Rudare, vicino a Zvecani, si sarebbero udite inoltre esplosioni e detonazioni. Intanto il presidente della Lista serba (gruppo politico rappresentativo dei serbi del Kosovo), Goran Rakic, ha annunciato che è stato formato un'unità di crisi che riferirà regolarmente sulla situazione. Ieri dopo la sessione del Consiglio di sicurezza nazionale serbo per far fronte ai nuovi accadimenti, il presidente serbo Aleksandar Vucic ha invitato i serbi nel nord del Kosovo a restare calmi, a non cedere alle provocazioni e soprattutto a non attaccare in alcun modo le missioni internazionali Kfor ed Eulex presenti nel territorio, sottolineando che si farà di tutto per preservare la pace e la stabilità. (Seb)