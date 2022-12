Kosovo-Serbia: Borrell, disordini devono finire, serve il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le alterazioni dell'ordine pubblico e la violenza fra Kosovo e Serbia devono finire. Le due parti devono "tornare al dialogo". Lo ha detto l'Alto rappresentante Ue per la Politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, al suo arrivo al Consiglio Affari esteri di Bruxelles. "Pensavamo che dopo l'accordo le cose si sarebbero calmate, ma ancora una volta i serbi del Kosovo hanno risposto all'arresto di un ex poliziotto serbo del Kosovo con molti disordini nelle strade, bloccando le vie e persino lanciando granate stordenti ad alcuni dei nostri agenti di polizia. Questo non è accettabile", ha detto. "So che le due parti sono disposte a lavorare per una de-escalation. E io li invito caldamente a farlo", ha aggiunto Borrell, spiegando che le autorità europee sono in continuo contatto con il premier kosovaro, Albin Kurti, e con il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Secondo l'Alto rappresentante Ue, le due parti devono tornare al dialogo. "Queste alterazioni dell'ordine pubblico, questa violenza, devono fermarsi. Non è questo il modo di cercare un accordo, di portare avanti i colloqui e di cercare soluzioni. Non è il modo di cercare il processo di normalizzazione" in cui sono impegnate le parti, ha concluso. (Beb)